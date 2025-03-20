Медведев сравнил будущего канцлера ФРГ Мерца с Геббельсом
Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц еще не вступил в должность, но «уже врет, как Геббельс». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
18 марта Мерц заявил, что боевые действия на Украине являются частью широкой агрессии против Европы. В частности, по его словам, Россия «ведет войну» против Германии, якобы проводя атаки на сети передачи данных, разрушая линии снабжения, осуществляя поджоги, шпионаж и пр.
«Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс. Да, именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941-1945 гг. Известно, чем она победно завершилась», – написал Медведев в Telegram.
Медведев заявил, что Мерц «плохо начинает», и выразил надежду, что «так же закончит».
Мерц является будущим канцлером Германии по итогам февральских выборов в парламент. Тогда консервативный блок ХДС/ХСС набрал 28,6% голосов, в бундестаге у христианских демократов будет 208 мест. Мерц признает необходимость увеличивать в долгосрочной перспективе оборонные расходы Германии, выступает за возвращение к ядерной энергетике, продолжение поддержки Израиля.
Также Мерц выступал за поставку Украине крылатых ракет большой дальности Taurus (против этого выступал предыдуший канцлер Олаф Шольц). В ноябре 2024 г. Мерц обещал в случае своей победы выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине.