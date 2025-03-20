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Медведев сравнил будущего канцлера ФРГ Мерца с Геббельсом

Ведомости

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц еще не вступил в должность, но «уже врет, как Геббельс». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

18 марта Мерц заявил, что боевые действия на Украине являются частью широкой агрессии против Европы. В частности, по его словам, Россия «ведет войну» против Германии, якобы проводя атаки на сети передачи данных, разрушая линии снабжения, осуществляя поджоги, шпионаж и пр.

«Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс. Да, именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941-1945 гг. Известно, чем она победно завершилась», – написал Медведев в Telegram.

Медведев заявил, что Мерц «плохо начинает», и выразил надежду, что «так же закончит».

Мерц является будущим канцлером Германии по итогам февральских выборов в парламент. Тогда консервативный блок ХДС/ХСС набрал 28,6% голосов, в бундестаге у христианских демократов будет 208 мест. Мерц признает необходимость увеличивать в долгосрочной перспективе оборонные расходы Германии, выступает за возвращение к ядерной энергетике, продолжение поддержки Израиля.

Также Мерц выступал за поставку Украине крылатых ракет большой дальности Taurus (против этого выступал предыдуший канцлер Олаф Шольц). В ноябре 2024 г. Мерц обещал в случае своей победы выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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