Володин: МОК должен быть независим от политики

20 марта пройдут выборы главы МОК. На это место претендуют семь кандидатов. В числе главных соискателей должности – глава World Athletics британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (сын президента МОК в 1980–2001 гг.) и двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве, которая может стать первой женщиной во главе комитета.