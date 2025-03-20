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Володин: МОК должен быть независим от политики

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) не должен зависеть от политики. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Прежнее руководство Междунородного олимпийского комитета запятнало себя, учитывая его коррумпированность и заинтересованность в нетрадиционных ценностях, добавил Володин.

«Его [Томаса Баха, главы МОК] отставка должна была случиться сразу после позорной Олимпиады в Париже», – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле также рассчитывают, что принцип «спорт вне политики» восторжествует.

20 марта пройдут выборы главы МОК. На это место претендуют семь кандидатов. В числе главных соискателей должности – глава World Athletics британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (сын президента МОК в 1980–2001 гг.) и двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве, которая может стать первой женщиной во главе комитета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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