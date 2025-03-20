Володин: МОК должен быть независим от политики
Международный олимпийский комитет (МОК) не должен зависеть от политики. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Прежнее руководство Междунородного олимпийского комитета запятнало себя, учитывая его коррумпированность и заинтересованность в нетрадиционных ценностях, добавил Володин.
«Его [Томаса Баха, главы МОК] отставка должна была случиться сразу после позорной Олимпиады в Париже», – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.
20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле также рассчитывают, что принцип «спорт вне политики» восторжествует.
20 марта пройдут выборы главы МОК. На это место претендуют семь кандидатов. В числе главных соискателей должности – глава World Athletics британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (сын президента МОК в 1980–2001 гг.) и двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве, которая может стать первой женщиной во главе комитета.