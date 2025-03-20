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Захарова обвинила администрацию Франции в «раздувании мифов о российской угрозе»

Ведомости

Официальные лица и администрация президента Франции раздувают мифы об «экзистенциальной российской угрозе», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По мнению Захаровой, такая риторика проводится для того, чтобы закрепить в сознании французского населения «образ врага» в лице России, а также оправдать резкое повышение военных расходов страны и втягивание Франции в гибридную войну с РФ.

Таким образом официальный представитель МИДа ответила на высказывания министра юстиции Франции Жеральда Дарманена и министра-делегата при французском МИДе по делам внешней торговли Софии Примы об убийстве преподавателя истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин (пригород Парижа) Самюэля Пати в 2020 г. выходцем из Чечни.

Захарова отметила, что убивший Пати Абдулах Агнзоров с детства проживал на территории Франции, где и «пропитался исламистской идеологией».

Россия неизменно решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от того, когда, где и кем совершаются террористические акты, заявила официальный представитель российского МИДа. Она подчеркнула, что Россия готова к сотрудничеству со странами, которые также заинтересованы в борьбе с терроризмом.

Пати был убит и обезглавлен 18-летним выходцем из Чечни за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший опубликовал фото отрезанной головы учителя в соцсетях, где угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону и предостерегал его и всех французов от дальнейшего оскорбления ислама. При попытке задержания полицией убийца был застрелен.

Макрон заявил о признаках «террористического нападения исламистов» и пообещал защитить учителей от «мракобесия». Инцидент он назвал атакой на французские ценности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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