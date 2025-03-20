Захарова обвинила администрацию Франции в «раздувании мифов о российской угрозе»

Россия неизменно решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от того, когда, где и кем совершаются террористические акты, заявила официальный представитель российского МИДа. Она подчеркнула, что Россия готова к сотрудничеству со странами, которые также заинтересованы в борьбе с терроризмом.