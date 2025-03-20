Захарова обвинила администрацию Франции в «раздувании мифов о российской угрозе»
Официальные лица и администрация президента Франции раздувают мифы об «экзистенциальной российской угрозе», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По мнению Захаровой, такая риторика проводится для того, чтобы закрепить в сознании французского населения «образ врага» в лице России, а также оправдать резкое повышение военных расходов страны и втягивание Франции в гибридную войну с РФ.
Таким образом официальный представитель МИДа ответила на высказывания министра юстиции Франции Жеральда Дарманена и министра-делегата при французском МИДе по делам внешней торговли Софии Примы об убийстве преподавателя истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин (пригород Парижа) Самюэля Пати в 2020 г. выходцем из Чечни.
Захарова отметила, что убивший Пати Абдулах Агнзоров с детства проживал на территории Франции, где и «пропитался исламистской идеологией».
Россия неизменно решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от того, когда, где и кем совершаются террористические акты, заявила официальный представитель российского МИДа. Она подчеркнула, что Россия готова к сотрудничеству со странами, которые также заинтересованы в борьбе с терроризмом.
Пати был убит и обезглавлен 18-летним выходцем из Чечни за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший опубликовал фото отрезанной головы учителя в соцсетях, где угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону и предостерегал его и всех французов от дальнейшего оскорбления ислама. При попытке задержания полицией убийца был застрелен.
Макрон заявил о признаках «террористического нападения исламистов» и пообещал защитить учителей от «мракобесия». Инцидент он назвал атакой на французские ценности.