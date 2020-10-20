Убитого во Франции учителя посмертно наградят орденом Почетного легиона

Самюэль Пати, преподаватель истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин (пригород Парижа), был убит и обезглавлен 18-летним выходцем из Чечни за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший опубликовал фото отрезанной головы учителя в соцсетях, где угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону и предостерегал его и всех французов от дальнейшего оскорбления ислама. При попытке задержания полицией убийца был застрелен.