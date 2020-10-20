Убитого во Франции учителя посмертно наградят орденом Почетного легиона
Убитого исламским радикалом учителя истории Самюэля Пати из колледжа в пригороде Парижа посмертно наградят орденом Почетного легиона, заявил в эфире BFMTV министр образования Франции Жан-Мишель Бланке.
«Он станет командором Академических пальм, что символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования. Его жертва, конечно, стоит такого признания», — сказал министр.
Самюэль Пати, преподаватель истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин (пригород Парижа), был убит и обезглавлен 18-летним выходцем из Чечни за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший опубликовал фото отрезанной головы учителя в соцсетях, где угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону и предостерегал его и всех французов от дальнейшего оскорбления ислама. При попытке задержания полицией убийца был застрелен.
Макрон заявил о признаках «террористического нападения исламистов» и пообещал защитить учителей от «мракобесия». Инцидент он назвал атакой на французские ценности. Позже силовики задержали девять человек, которых подозревают в причастности к убийству учителя. Среди задержанных оказались мать, дедушка и младший брат убийцы.