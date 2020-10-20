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Убитого во Франции учителя посмертно наградят орденом Почетного легиона

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Убитого исламским радикалом учителя истории Самюэля Пати из колледжа в пригороде Парижа посмертно наградят орденом Почетного легиона, заявил в эфире BFMTV министр образования Франции Жан-Мишель Бланке.

«Он станет командором Академических пальм, что символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования. Его жертва, конечно, стоит такого признания»,  —  сказал министр. 

Самюэль Пати, преподаватель истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин (пригород Парижа), был убит и обезглавлен 18-летним выходцем из Чечни за то, что демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший опубликовал фото отрезанной головы учителя в соцсетях, где угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону и предостерегал его и всех французов от дальнейшего оскорбления ислама. При попытке задержания полицией убийца был застрелен.

Макрон заявил о признаках «террористического нападения исламистов» и пообещал защитить учителей от «мракобесия». Инцидент он назвал атакой на французские ценности. Позже силовики задержали девять человек, которых подозревают в причастности к убийству учителя. Среди задержанных оказались мать, дедушка и младший брат убийцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных