Во Франции задержали девять человек по делу о жестоком убийстве учителя

Как уточняет агентство, 18-летний нападавший обезглавил накануне учителя истории в колледже города Конфлан-Сент-Онорин, показавшего своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова. По информации источника агентства в правоохранительных органах, нападавший был чеченцем по национальности. Злоумышленник был застрелен при попытке ареста.