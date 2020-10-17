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Во Франции задержали девять человек по делу о жестоком убийстве учителя

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Во Франции задержали девять человек в рамках расследования жесткого убийства школьного учителя под Парижем, сообщает AFP в Twitter.

Как уточняет агентство, 18-летний нападавший обезглавил накануне учителя истории в колледже города Конфлан-Сент-Онорин, показавшего своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова. По информации источника агентства в правоохранительных органах, нападавший был чеченцем по национальности. Злоумышленник был застрелен при попытке ареста.

Прибывший на место происшествия президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признаках «террористического нападения исламистов» и пообещал защитить учителей от «мракобесия».

По данным телеканала BFVTV, силовики задержали отца нападавшего, который, как сообщается, выкладывал в соцсетях видео, в котором жаловался на учителя и рассказывал о карикатурах. Кроме того, среди задержанных оказались мать, дедушка и младший брат злоумышленника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных