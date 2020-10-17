Во Франции задержали девять человек по делу о жестоком убийстве учителя
Во Франции задержали девять человек в рамках расследования жесткого убийства школьного учителя под Парижем, сообщает AFP в Twitter.
Как уточняет агентство, 18-летний нападавший обезглавил накануне учителя истории в колледже города Конфлан-Сент-Онорин, показавшего своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова. По информации источника агентства в правоохранительных органах, нападавший был чеченцем по национальности. Злоумышленник был застрелен при попытке ареста.
Прибывший на место происшествия президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признаках «террористического нападения исламистов» и пообещал защитить учителей от «мракобесия».
По данным телеканала BFVTV, силовики задержали отца нападавшего, который, как сообщается, выкладывал в соцсетях видео, в котором жаловался на учителя и рассказывал о карикатурах. Кроме того, среди задержанных оказались мать, дедушка и младший брат злоумышленника.