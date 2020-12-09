Власти Чечни ответили на обвинения в оправдании убийцы учителя во Франции

«Журналисты профессионально и честно выполнили свою работу. Ни о каком оправдании убийства французского учителя там речи не было», — сказал Дудаев в интервью. По его словам, «все эти статьи с громкими заголовками о том, что в нашей республике оправдали терроризм, не имеют под собой никакого основания».