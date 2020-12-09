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Власти Чечни ответили на обвинения в оправдании убийцы учителя во Франции

Ведомости

Журналисты государственного телеканала «Грозный» показали объективную картину похорон Абдуллаха Анзорова в Чечне, заявил агентству «Чеченская Республика сегодня» помощник главы республики, министр информации и печати Ахмед Дудаев. Анзоров обезглавил учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа в середине октября после показа им на уроке карикатур на пророка Мухаммеда.

«Журналисты профессионально и честно выполнили свою работу. Ни о каком оправдании убийства французского учителя там речи не было», — сказал Дудаев в интервью. По его словам, «все эти статьи с громкими заголовками о том, что в нашей республике оправдали терроризм, не имеют под собой никакого основания».

7 декабря состоялись похороны Анзорова в селе Шалажи Чеченской республики. Телеканал «Грозный» снял об этом сюжет, в котором назвал террориста «жертвой провокации». В эфире заявили, что Анзоров «был богобоязненным юношей и не отличался агрессивностью», но не смог «совладать с задетыми чувствами» из-за «открытой исламофобской провокации и давления на чувства верующих».

Днем ранее в ряде посвященных исламу группах «ВКонтакте» появилось видео с похорон Анзорова. В тексте, сопровождающем пост с записью, говорилось, что Анзоров — «герой», который «защитил честь нашего любимого пророка и посланника Аллаха».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сюжет о похоронах Анзорова, заявил, что государственные телеканалы дают разные точки зрения по поводу случившегося. Однако Кремль считает единственной верной — осуждение убийства.

18-летний Анзоров обезглавил Пати в пригороде Парижа 16 октября. В ходе задержания нападавший был убит местной полицией. Впоследствии выяснилось, что теракт был совершен на религиозной почве. Анзоров счел оскорблением ислама тот факт, что учитель демонстрировал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом принцип свободы слова. По подозрению в причастности к нападению проходят 14 человек, включая родственников убийцы. Семерым предъявлены обвинения в соучастии в теракте, из них четверо — школьники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных