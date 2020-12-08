Песков не согласился с мнением чеченских СМИ об убийце учителя во Франции

«Эта точка зрения (телеканала «Грозный». — прим. ред.) не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, или той, которая коррелирует с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и на неприемлемость подобных действий», — сказал Песков (цитата по ТАСС).