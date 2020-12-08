Песков не согласился с мнением чеченских СМИ об убийце учителя во Франции
Выраженное в эфире государственного телеканала «Грозный» мнение об убийстве уроженцем Чечни Абдуллахом Анзоровым французского учителя Сэмюэля Пати не имеет ничего общего с единственной верной в этой ситуации позицией — осуждением, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эта точка зрения (телеканала «Грозный». — прим. ред.) не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, или той, которая коррелирует с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и на неприемлемость подобных действий», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь уточнил, что государственные телеканалы дают разные точки зрения по поводу случившегося. Однако Кремль считает единственной верной — осуждение убийства. Вчера, 7 декабря, Песков заявил, что случившееся является террористическим актом, «который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию».
18-летний Анзоров обезглавил Пати в пригороде Парижа 16 октября. В ходе задержания нападавший был убит местной полицией. Впоследствии выяснилось, что теракт был совершен на религиозной почве. Анзоров счел оскорблением ислама тот факт, что учитель демонстрировал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом принцип свободы слова.
7 декабря состоялись похороны Анзорова в селе Шалажи Чеченской республики. Телеканал «Грозный» снял об этом сюжет, в котором назвал террориста «жертвой провокации». В эфире заявили, что Анзоров «был богобоязненным юношей и не отличался агрессивностью», но не смог «совладать с задетыми чувствами» из-за «открытой исламофобской провокации и давления на чувства верующих».