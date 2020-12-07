В Кремле отреагировали на похороны в Чечне убийцы французского учителя

Член совета по правам человека Чечни Хеда Саратова подтвердила «РИА Новости», что в селе Шалажи на территории республики действительно состоялась церемония прощания с Анзоровым по мусульманским канонам, не уточнив, была ли она торжественной. На ней присутствовали друзья и родственники преступника. Дату похорон она также не уточнила и выразила предположение, что убийство учителя под Парижем связано с действиями иностранных спецслужб.