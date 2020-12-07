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В Кремле отреагировали на похороны в Чечне убийцы французского учителя

Ведомости

В Кремле не знают о торжественных похоронах в Чечне выходца из республики Абдулаха Агнзорова, убившего французского учителя Самюэля Пати под Парижем, однако осуждают сам теракт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были и как они прошли», — сказал Песков. Говоря о самом Абдулахе Анзорове, пресс-секретарь отметил, что тут однозначно «речь идет об убийце, речь идет о террористе».

«Безусловно речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию. Деяния его (Абдулаха Анзорова. — прим. Ред.) абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми», — подчеркнул Песков.

Член совета по правам человека Чечни Хеда Саратова подтвердила «РИА Новости», что в селе Шалажи на территории республики действительно состоялась церемония прощания с Анзоровым по мусульманским канонам, не уточнив, была ли она торжественной. На ней присутствовали друзья и родственники преступника. Дату похорон она также не уточнила и выразила предположение, что убийство учителя под Парижем связано с действиями иностранных спецслужб.

Видео с похорон Анзорова появились 6 декабря в ряде посвященных исламу группах «ВКонтакте». В тексте, сопровождавшем пост с записью, говорилось, что Анзоров — «герой», который «защитил честь нашего любимого пророка и посланника Аллаха».

Учитель истории и географии Сэмюэль Пати был обезглавлен в пригороде Парижа 16 октября 18-летним жителем Франции чеченского происхождения Абдулахом Анзоровым. Нападавший был убит полицией во время задержания.

В ходе расследования выяснилось, что нападение было совершено на религиозной почве, так как убийца счел оскорблением ислама то, что Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Учитель иллюстрировал таким образом принцип свободы слова. Власти Франции назвали убийство педагога терактом. По подозрению в причастности к нападению проходят 14 человек, включая родственников убийцы. Семерым предъявлены обвинения в соучастии в теракте, из них четверо — школьники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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