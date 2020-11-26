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Четырех школьников задержали по делу об убийстве учителя в Париже

Ведомости

Четырем школьникам предъявили обвинения в рамках расследования убийства в Париже школьного учителя Самюэля Пати, троим из них – в пособничестве, сообщает местный телеканал BFMTV.

В целом обвиняемыми по делу проходят 14 человек, сообщает телеканал. 22 октября следствие выдвинуло обвинение семерым людям за соучастие в убийстве в связи с террористической деятельностью. Отмечается, что двое из обвиняемых – несовершеннолетние.

Еще троим людям обвинение выдвинули 6 ноября. Ими казались двое 18-летних мужчин и одна 17-летняя девушка, пишет BFMTV.

Сэмюэль Пати был обезглавлен в Париже 16 октября 18-летним жителем Франции чеченского происхождения. Нападавший был убит во время задержания. В ходе расследования выяснилось, что нападение на преподавателя истории и географии было совершено на религиозной почве. Так, убийца счел оскорблением ислама то, что Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом принцип свободы слова. Власти Франции назвали убийство педагога терактом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных