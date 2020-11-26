Четырех школьников задержали по делу об убийстве учителя в Париже

Сэмюэль Пати был обезглавлен в Париже 16 октября 18-летним жителем Франции чеченского происхождения. Нападавший был убит во время задержания. В ходе расследования выяснилось, что нападение на преподавателя истории и географии было совершено на религиозной почве. Так, убийца счел оскорблением ислама то, что Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом принцип свободы слова. Власти Франции назвали убийство педагога терактом.