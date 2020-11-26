Четырех школьников задержали по делу об убийстве учителя в Париже
Четырем школьникам предъявили обвинения в рамках расследования убийства в Париже школьного учителя Самюэля Пати, троим из них – в пособничестве, сообщает местный телеканал BFMTV.
В целом обвиняемыми по делу проходят 14 человек, сообщает телеканал. 22 октября следствие выдвинуло обвинение семерым людям за соучастие в убийстве в связи с террористической деятельностью. Отмечается, что двое из обвиняемых – несовершеннолетние.
Еще троим людям обвинение выдвинули 6 ноября. Ими казались двое 18-летних мужчин и одна 17-летняя девушка, пишет BFMTV.
Сэмюэль Пати был обезглавлен в Париже 16 октября 18-летним жителем Франции чеченского происхождения. Нападавший был убит во время задержания. В ходе расследования выяснилось, что нападение на преподавателя истории и географии было совершено на религиозной почве. Так, убийца счел оскорблением ислама то, что Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом принцип свободы слова. Власти Франции назвали убийство педагога терактом.