Путин поддержал костромского губернатора Ситникова в намерении переизбраться

Глава региона также доложил, что доля населения с доходами ниже прожиточного уровня в регионе упала до 8,7%, в то время как в 2012 г. показатель составлял 42%. По словам Ситникова, успешно реализуется программа «Социальный контракт», особенно в сельской местности. Кроме того, губернатор рассказал, что с 2020 г. по 2024 г. в регион поступило 185 млрд руб. инвестиций. За это время «выстрелили» два основных инвестора – «Интер РАО» и «Сегежа Групп». Что касается производительности труда в сельском хозяйстве, то показатель в области вырос вдвое за пять лет.