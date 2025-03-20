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Путин поддержал костромского губернатора Ситникова в намерении переизбраться

Глава региона доложил президенту о поддержке участников спецоперации
Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Костромской области Сергея Ситникова принять участие в выборах главы региона. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.

Ситников доложил Путину о мерах поддержки участников спецоперации, а также о проектах в сфере промышленности и транспортной инфраструктуры, развитии сельского хозяйства, состоянии сферы образования и о подготовке кадров. Кроме того, на встрече обсуждалась тема местного здравоохранения и демографии.

Что касается поддержки участников спецоперации, то, по словам Ситникова, его решением три полка были названы подшефными, им оказывается серьезная помощь. На сопровождении костромских властей – свыше 8000 семей, они получают традиционные формы поддержки. Кроме того, для участников спецоперации предусмотрено выделение земельных участков – их получили уже более 800 семей.

В контексте темы здравоохранения Ситников доложил, что за пять лет укомплектованность докторами в регионе увеличилась с 76 до 85%. Кроме того, 700 «целевиков» находится на обучении. Эти вопросы удалось решить благодаря серьезному подходу к теме жилья для врачей, которые на сегодняшний день имеют возможность получать служебное жилье с правом безвозмездной приватизации. Кроме того, в настоящее время в области оказывается 23 вида высокотехнологичной помощи. При этом Ситников обратил внимание на такую проблему, как «не очень сильная материально-техническая база» и отметил, что хочет попросить поддержки президента «в части роддома», так как Костромская область – единственная в Центральном федеральном округе, где отсутствует роддом третьего уровня. 

Глава региона также доложил, что доля населения с доходами ниже прожиточного уровня в регионе упала до 8,7%, в то время как в 2012 г. показатель составлял 42%. По словам Ситникова, успешно реализуется программа «Социальный контракт», особенно в сельской местности. Кроме того, губернатор рассказал, что с 2020 г. по 2024 г. в регион поступило 185 млрд руб. инвестиций. За это время «выстрелили» два основных инвестора – «Интер РАО» и «Сегежа Групп». Что касается производительности труда в сельском хозяйстве, то показатель в области вырос вдвое за пять лет. 

Губернатор Костромской области отметил, что есть «достижения, есть результаты», а также «еще большое количество задач». Он напомнил президенту, что в 2025 г. истекает срок его пребывания на посту главы региона и попросил одобрения на участие в выборах. Путин отметил, что Ситников набрал «хороший темп» и «в целом очень многое получается».

«Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области Вас поддержат», – сказал президент.

Ситников был назначен врио губернатора Костромской области 15 мая 2015 г., а 13 сентября того же года его избрали главой региона. В 2020 г. он был переизбран на пост губернатора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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