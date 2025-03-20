Зеленский анонсировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Ушаков также сообщил, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Он добавил, что команда переговорщиков с Россией по Украине от американской стороны также сформирована, но имена ее членов должны огласить американцы.