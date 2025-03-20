Зеленский анонсировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии
Экспертные группы Украины и США встретятся 24 марта в Саудовской Аравии, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам визита в Норвегию. Трансляция проводилась Youtube-каналом офиса Зеленского.
Президент Украины уточнил, что американская сторона сначала поговорит с украинской, а затем с российской делегациями. Он также рассказал, что встречи будут посвящены одной тематике.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта пройдут переговоры между Россией и США. Он рассказал, что в ходе предстоящей встречи представители стран обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.
Ушаков также сообщил, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Он добавил, что команда переговорщиков с Россией по Украине от американской стороны также сформирована, но имена ее членов должны огласить американцы.