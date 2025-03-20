Франция и Италия заблокировали выделение ЕС 5 млрд евро на помощь Украине
Франция и Италия заблокировали предложение лидеров Европейского союза (ЕС) о выделении 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в 2025 г., несмотря на поддержку большинства стран-участниц блока, сообщает Bloomberg.
По словам европейских дипломатов, собравшихся в Брюсселе 20 марта, большинство из 27 стран-членов выступили за немедленное выделение финансирования, однако Париж и Рим отказались брать на себя конкретные финансовые обязательства.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите по видеосвязи, призвал европейских лидеров ускорить процесс и предоставить средства «как можно скорее».
Bloomberg отмечает, что переговоры о военной помощи продолжаются, но позиции Франции и Италии могут существенно затруднить оперативное принятие решений в ЕС.
18 марта Reuters писал, что Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об увеличении военной помощи Украине до 40 млрд евро в 2025 г.