Захарова: Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие
Киев уже нарушил перемирие, которое было предложено президентом США Дональдом Трампом. Об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захрова в эфире программы »Большая игра» на Первом канале.
«Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло – это большой вопрос», – отметила она (цитата по «РИА Новости»).
18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом поддержал предложение американского лидера о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. Невзирая на это, 19 марта Киев атаковал тремя беспилотниками объект на Кубани, сообщали в Минобороны.
В этот же день оборонное ведомство обнародовало данные о том, что после получения приказа от Путина о 30-дневном взаимном отказе российской и украинской сторон от ударов по энергетической инфраструктуре Вооруженные силы (ВС) РФ сбили собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА),