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Захарова: Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие

Ведомости

Киев уже нарушил перемирие, которое было предложено президентом США Дональдом Трампом. Об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захрова в эфире программы »Большая игра» на Первом канале.

«Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло – это большой вопрос», – отметила она (цитата по «РИА Новости»).

18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом поддержал предложение американского лидера о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. Невзирая на это, 19 марта Киев атаковал тремя беспилотниками объект на Кубани, сообщали в Минобороны.

В этот же день оборонное ведомство обнародовало данные о том, что после получения приказа от Путина о 30-дневном взаимном отказе российской и украинской сторон от ударов по энергетической инфраструктуре Вооруженные силы (ВС) РФ сбили собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА),

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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