Шойгу прилетел в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном

В сентябре 2024 г. Шойгу также посещал Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Тогда стороны провели обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки. Встречи прошли в русле договоренностей лидеров России и КНДР, достигнутых в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне. Тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей.