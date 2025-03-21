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Шойгу прилетел в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном

Ведомости

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ожидается его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими представителями руководства страны.

В сентябре 2024 г. Шойгу также посещал Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Тогда стороны провели обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки. Встречи прошли в русле договоренностей лидеров России и КНДР, достигнутых в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне. Тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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