Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 марта уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников – 34 – было нейтрализовано над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Курской областями. В небе над Белгородской областью российские военные сбили один БПЛА.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что массированная атака БПЛА пришлась на Калачевский район региона. Обошлось без пострадавших, при этом обломки незначительно повредили хозяйственные объекты одного частного домовладения. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночная атака БПЛА была успешно отражена в Миллеровском районе. Согласно оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.
20 марта оборонное ведомство сообщило о 225 украинских беспилотниках, сбитых за сутки над регионами РФ. При этом в течение предыдущей ночи российские силы ПВО уничтожили 132 БПЛА.