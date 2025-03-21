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Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 марта уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников – 34 – было нейтрализовано над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Курской областями. В небе над Белгородской областью российские военные сбили один БПЛА.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что массированная атака БПЛА пришлась на Калачевский район региона. Обошлось без пострадавших, при этом обломки незначительно повредили хозяйственные объекты одного частного домовладения. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночная атака БПЛА была успешно отражена в Миллеровском районе. Согласно оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.

20 марта оборонное ведомство сообщило о 225 украинских беспилотниках, сбитых за сутки над регионами РФ. При этом в течение предыдущей ночи российские силы ПВО уничтожили 132 БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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