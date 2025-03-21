Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что массированная атака БПЛА пришлась на Калачевский район региона. Обошлось без пострадавших, при этом обломки незначительно повредили хозяйственные объекты одного частного домовладения. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночная атака БПЛА была успешно отражена в Миллеровском районе. Согласно оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.