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За прошедшие сутки силы ПВО сбили 225 БПЛА над регионами России

Ведомости

За прошедшие сутки дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 225 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Средствами ПВО также было ликвидировано пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 20 марта над регионами РФ было уничтожено 132 украинских БПЛА. Из них 54 было сбито над Саратовской областью, 40 над Воронежской, 22 в небе над территорией Белгородской области было ликвидировано, также девять над Ростовской. По три беспилотника было нейтрализовано над Курской областью и Крымом. Один БПЛА был уничтожен над Липецкой областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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