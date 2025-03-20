За прошедшие сутки силы ПВО сбили 225 БПЛА над регионами России

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 20 марта над регионами РФ было уничтожено 132 украинских БПЛА. Из них 54 было сбито над Саратовской областью, 40 над Воронежской, 22 в небе над территорией Белгородской области было ликвидировано, также девять над Ростовской. По три беспилотника было нейтрализовано над Курской областью и Крымом. Один БПЛА был уничтожен над Липецкой областью.