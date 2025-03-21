Путин поздравил лидеров семи стран с праздником Навруз
Президент России Владимир Путин тепло поздравил президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркмении Сердара Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
В поздравлениях лидерам Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнерства будут и в дальнейшем успешно развиваться на благо дружественных народов стран. Глава государства просил передать в этот праздничный день наилучшие пожелания гражданам этих государств.
Путин также направил поздравления верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту исламской республики Масуду Пезешкиану по случаю праздника.
Навруз знаменует начало весны и начало года по астрономическому календарю иранских и тюркских народов. Он отмечается в некоторых странах ближнего Востока и является семейным праздником. В 2009 г. Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.