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Путин поздравил лидеров семи стран с праздником Навруз

Ведомости

Президент России Владимир Путин тепло поздравил президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркмении Сердара Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

В поздравлениях лидерам Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнерства будут и в дальнейшем успешно развиваться на благо дружественных народов стран. Глава государства просил передать в этот праздничный день наилучшие пожелания гражданам этих государств.

Путин также направил поздравления верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту исламской республики Масуду Пезешкиану по случаю праздника.

Навруз знаменует начало весны и начало года по астрономическому календарю иранских и тюркских народов. Он отмечается в некоторых странах ближнего Востока и является семейным праздником. В 2009 г. Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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