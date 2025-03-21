Путин поздравил лидеров семи стран с праздником Навруз

Навруз знаменует начало весны и начало года по астрономическому календарю иранских и тюркских народов. Он отмечается в некоторых странах ближнего Востока и является семейным праздником. В 2009 г. Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.