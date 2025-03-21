Bloomberg: США ослабили контроль за соблюдением антироссийских санкций
Администрация президента США Дональда Трампа сократила свое участие в рабочих группах, следящих за соблюдением санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Собеседники агентства указали, что США практически не вовлечены в работу по пресечению попыток обойти санкции. В частности, Вашингтон в основном не реагирует на действия по сдерживанию поставок в Россию деталей и оборудования для производства оружия, а также мониторинг ценового диапазона G7 на российскую нефть.
Чиновники добавили, что не знают, принимали ли в США соответствующее решение или речь идет о нехватке кадров, поскольку на некоторых встречах присутствовали младшие по должности чиновники, не обладающие достаточными полномочиями для принятия решений.
19 марта спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что при договоренности о прекращении огня на Украине произойдет ослабление санкций в отношении России.
18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили в том числе меры по урегулированию на Украине. Президент США предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту идею.