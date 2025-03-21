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Bloomberg: США ослабили контроль за соблюдением антироссийских санкций

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа сократила свое участие в рабочих группах, следящих за соблюдением санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Собеседники агентства указали, что США практически не вовлечены в работу по пресечению попыток обойти санкции. В частности, Вашингтон в основном не реагирует на действия по сдерживанию поставок в Россию деталей и оборудования для производства оружия, а также мониторинг ценового диапазона G7 на российскую нефть.

Чиновники добавили, что не знают, принимали ли в США соответствующее решение или речь идет о нехватке кадров, поскольку на некоторых встречах присутствовали младшие по должности чиновники, не обладающие достаточными полномочиями для принятия решений.

19 марта спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что при договоренности о прекращении огня на Украине произойдет ослабление санкций в отношении России.

18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили в том числе меры по урегулированию на Украине. Президент США предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту идею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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