Bloomberg: США ослабили контроль за соблюдением антироссийских санкций

Собеседники агентства указали, что США практически не вовлечены в работу по пресечению попыток обойти санкции. В частности, Вашингтон в основном не реагирует на действия по сдерживанию поставок в Россию деталей и оборудования для производства оружия, а также мониторинг ценового диапазона G7 на российскую нефть.