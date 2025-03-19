Уиткофф: санкции против РФ будут ослаблены после прекращения огня на Украине
Ослабление санкций в отношении России произойдет при договоренности о прекращении огня на Украине, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе интервью Bloomberg TV.
«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями – ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», – сказал он.
Вечером 18 марта президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого Путин согласился отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Соответствующая команда тогда же была дана российским военным.
Касательно инициативы о 30-дневном перемирии Путиным были затронуты вопросы контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Президент пообещал сохранить жизни украинским военным в Курской области, если они сдадутся в плен.
19 марта Украина атаковала тремя беспилотниками объект на Кубани, сообщали в Минобороны. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута на предстоящей технической встрече с США в Саудовской Аравии.