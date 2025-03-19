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Уиткофф: санкции против РФ будут ослаблены после прекращения огня на Украине

Ведомости

Ослабление санкций в отношении России произойдет при договоренности о прекращении огня на Украине, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе интервью Bloomberg TV.

«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями – ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», – сказал он.

Вечером 18 марта президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого Путин согласился отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Соответствующая команда тогда же была дана российским военным.

Касательно инициативы о 30-дневном перемирии Путиным были затронуты вопросы контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Президент пообещал сохранить жизни украинским военным в Курской области, если они сдадутся в плен.

19 марта Украина атаковала тремя беспилотниками объект на Кубани, сообщали в Минобороны. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута на предстоящей технической встрече с США в Саудовской Аравии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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