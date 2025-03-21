Шойгу назвал переговоры с Ким Чен Ыном полезыми и важными

В сентябре 2024 г. Шойгу также посещал Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. Встречи состоялись в русле договоренностей лидеров России и КНДР, достигнутых во время визита Путина в Пхеньян в июне. Тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.