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Шойгу назвал переговоры с Ким Чен Ыном полезыми и важными

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном важными, полезными и нужными. Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.

Шойгу уточнил, что на встрече с Ким Чен Ыном передал ему послание президента России Владимира Путина и поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.

Шойгу прибыл в Пхеньян 21 марта. ТАСС сообщал, что ожидается встреча секретаря Совбеза с лидером КНДР и другими представителями руководства страны.

В сентябре 2024 г. Шойгу также посещал Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. Встречи состоялись в русле договоренностей лидеров России и КНДР, достигнутых во время визита Путина в Пхеньян в июне. Тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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