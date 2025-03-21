Шойгу назвал переговоры с Ким Чен Ыном полезыми и важными
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном важными, полезными и нужными. Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.
Шойгу уточнил, что на встрече с Ким Чен Ыном передал ему послание президента России Владимира Путина и поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.
Шойгу прибыл в Пхеньян 21 марта. ТАСС сообщал, что ожидается встреча секретаря Совбеза с лидером КНДР и другими представителями руководства страны.
В сентябре 2024 г. Шойгу также посещал Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. Встречи состоялись в русле договоренностей лидеров России и КНДР, достигнутых во время визита Путина в Пхеньян в июне. Тогда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.