Reuters: ФБР сократило подразделение по борьбе с терроризмом в США

1 февраля The Washington Post сообщила, что американская администрация хочет уволить сотрудников ФБР, которые занимались делами в отношении президента Трампа. По информации газеты, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове поручил уволить восемь старших руководителей спецслужбы и провести масштабную проверку работы тысяч других сотрудников, включая тех, кто работал над расследованием нападения на Капитолий США 6 января 2021 г., если они не согласятся уйти в отставку в течение нескольких дней.