Reuters: ФБР сократило подразделение по борьбе с терроризмом в США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США уменьшило штат сотрудников отдела, занимающегося внутренним терроризмом, и отказалось от ключевого инструмента для отслеживания таких расследований, сообщили источники Reuters, знакомые с ситуацией.
Эти изменения могут ослабить способность правоохранительных органов противостоять угрозам со стороны ультраправых экстремистов и антиправительственных группировок, считают источники издания.
По данным Reuters, расследования случаев внутреннего терроризма, которые в последние годы были связаны преимущественно с насилием, подпитываемым правыми идеологиями, теперь могут стать менее приоритетными. Директор ФБР Каш Пател, назначенный президентом США Дональдом Трампом, ранее критиковал подобные расследования. Кроме того, администрация президента Трампа начала уделять больше внимания вопросам иммиграции и протестам против Tesla и предпринимателя Илона Маска, чем угрозам со стороны радикальных движений внутри США.
Источники сообщили, что руководство ФБР уже перевело часть сотрудников из отдела по борьбе с внутренним терроризмом, а также прекратило присваивать расследованиям кодовые названия, что затруднит отслеживание угроз. Рассматривается даже полное расформирование отдела.
Эти изменения произошли на фоне помилования Трампом большинства обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 г., включая лидеров ультраправых группировок «Гордые парни» и «Хранители клятвы».
1 февраля The Washington Post сообщила, что американская администрация хочет уволить сотрудников ФБР, которые занимались делами в отношении президента Трампа. По информации газеты, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове поручил уволить восемь старших руководителей спецслужбы и провести масштабную проверку работы тысяч других сотрудников, включая тех, кто работал над расследованием нападения на Капитолий США 6 января 2021 г., если они не согласятся уйти в отставку в течение нескольких дней.
31 января The New York Times со ссылкой на источники писала, что нескольким высокопоставленным сотрудникам ФБР пришел приказ уйти в отставку по собственному желанию в течение нескольких дней или они будут уволены. Ультиматум работникам бюро, получившим повышение при бывшем директоре ведомства Кристофере Рэе, выдвинула администрация Трампа.
Решение об увольнении было принято после того, как кандидат американского президента на должность главы ФБР Каш Патель в ходе слушания в сенате по утверждению кандидатуры заверил, что не начнет «кампанию возмездия». Был ли он проинформирован о решении по замене сотрудников на руководящих должностях, неизвестно.