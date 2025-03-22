ПВО за ночь сбила 47 БПЛА над российскими регионами и Черным морем
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников над восемью регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны.
12 беспилотников сбили над Воронежской областью, 11 над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Астраханской, по одному над Брянской, Курской, Самарской. Еще семь БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и один над Азовским морем.
В Самарской области, по сообщению властей, украинский дрон пытался атаковать одно из промышленных предприятий Чапаевска. Повреждений и пострадавших нет, уточнил губернатор Вячеслав Федорищев. В Воронежской области, где за ночь было сбито больше всего БПЛА, по предварительным данным, также нет пострадавших и разрушений, рассказал глава региона Александр Гусев.
В Ростовской области атака БПЛА была отражена в Ростове, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. В облцентре в многоэтажке по улице Горсоветской, 49/1 повреждения получили фасад и шесть квартир – выбиты стекла и рамы на нескольких этажах. Ранения получили два жителя дома, эвакуации людей не проводилось.
В ночь на 21 марта силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника. Наибольшее число (34 дрона) было нейтрализовано над Волгоградской областью. Массированная атака пришлась на Калачевский район региона, обошлось без пострадавших.