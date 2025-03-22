ПВО за ночь сбила 47 БПЛА над российскими регионами и Черным морем

12 беспилотников сбили над Воронежской областью, 11 над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Астраханской, по одному над Брянской, Курской, Самарской. Еще семь БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и один над Азовским морем.