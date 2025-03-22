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Йеменские хуситы пригрозили Израилю новыми атаками на аэропорт Бен-Гурион

Ведомости

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку баллистическими ракетами по Израилю вечером 21 марта, вновь заявив, что их целью был аэропорт Бен-Гурион. Об этом пишет The Times of Israel. 

В своем заявлении, которое приводит издание, хуситы «предупреждают все авиакомпании, что аэропорт Бен-Гурион стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым до тех пор, пока агрессия против Газы не прекратится и блокада не будет снята».

В движении хуситов также заявили, что запустили еще больше беспилотников по американским военным кораблям в Красном море, участвовавшим в ударах по ним.

16 марта хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Операция была проведена «в ответ на агрессию США», которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям, говорилось в сообщении йеменских сил.

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы, контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря) атакует связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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