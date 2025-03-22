Йеменские хуситы пригрозили Израилю новыми атаками на аэропорт Бен-Гурион
Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку баллистическими ракетами по Израилю вечером 21 марта, вновь заявив, что их целью был аэропорт Бен-Гурион. Об этом пишет The Times of Israel.
В своем заявлении, которое приводит издание, хуситы «предупреждают все авиакомпании, что аэропорт Бен-Гурион стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым до тех пор, пока агрессия против Газы не прекратится и блокада не будет снята».
В движении хуситов также заявили, что запустили еще больше беспилотников по американским военным кораблям в Красном море, участвовавшим в ударах по ним.
16 марта хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников. Операция была проведена «в ответ на агрессию США», которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям, говорилось в сообщении йеменских сил.
Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы, контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря) атакует связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.