Шойгу и Вулин обсудили ситуацию в Сербии

Масштабные протесты в Сербии начались после обрушения козырька крыши на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 г. через пять месяцев после его реконструкции китайскими подрядчиками. Инцидент привел к гибели 16 человек, включая детей. Протестующие выступают против коррупции во власти. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в январе 2025 г. подал в отставку.