Шойгу и Вулин обсудили ситуацию в Сербии
Ситуация в Сербии беспокоит Россию, Москва и дальше будет делать все возможное для оказания поддержки сербскому народу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным в Москве.
«Мы дорожим сложившимися отношениями между нашими странами. Переживаем из-за происходящего в Белграде. С тревогой отслеживали события, происходившие 15 марта», – отметил Шойгу (цитата по ТАСС).
По его словам, страны поддерживают регулярный доверительный диалог и обмениваются информацией, в частности в целях противодействия цветным революциям. Это способствует недопущению дестабилизации обстановки в Сербии в меняющихся геополитических условиях. Секретарь Совбеза добавил, что сербский народ всегда может рассчитывать на помощь России в любых вопросах.
Масштабные протесты в Сербии начались после обрушения козырька крыши на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 г. через пять месяцев после его реконструкции китайскими подрядчиками. Инцидент привел к гибели 16 человек, включая детей. Протестующие выступают против коррупции во власти. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в январе 2025 г. подал в отставку.
15 марта в Белграде прошла самая массовая протестная акция против политики президента Сербии Александра Вучича. По информации МВД страны, в ней участвовали порядка 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.