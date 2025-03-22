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Шойгу и Вулин обсудили ситуацию в Сербии

Ведомости

Ситуация в Сербии беспокоит Россию, Москва и дальше будет делать все возможное для оказания поддержки сербскому народу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным в Москве.

«Мы дорожим сложившимися отношениями между нашими странами. Переживаем из-за происходящего в Белграде. С тревогой отслеживали события, происходившие 15 марта», – отметил Шойгу (цитата по ТАСС).

По его словам, страны поддерживают регулярный доверительный диалог и обмениваются информацией, в частности в целях противодействия цветным революциям. Это способствует недопущению дестабилизации обстановки в Сербии в меняющихся геополитических условиях. Секретарь Совбеза добавил, что сербский народ всегда может рассчитывать на помощь России в любых вопросах.

Масштабные протесты в Сербии начались после обрушения козырька крыши на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 г. через пять месяцев после его реконструкции китайскими подрядчиками. Инцидент привел к гибели 16 человек, включая детей. Протестующие выступают против коррупции во власти. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в январе 2025 г. подал в отставку.

15 марта в Белграде прошла самая массовая протестная акция против политики президента Сербии Александра Вучича. По информации МВД страны, в ней участвовали порядка 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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