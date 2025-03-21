Сербия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с цветной революцией

15 марта в Белграде прошла самая массовая акция протеста против политики президента Сербии Александра Вучича, занимающего этот пост с 2017 г. По сведениям МВД страны, в ней приняли участие около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000. СМИ писали, что в ходе акции произошел инцидент: приглушенный звук вызвал панику среди участников акции, и толпа разделилась на две части. В Сети появилась версия, что власти якобы использовали «звуковую пушку». МВД Сербии назвало эту версию «гнусной ложью», в Вучич заявил о готовности сложить с себя полномочия президента в случае, если применение силами безопасности звуковой пушки «Вихрь» на акции протеста будет доказано.