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Сербия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с цветной революцией

Ведомости

Руководство Сербии благодарно спецслужбам России за сведения, полезные в борьбе с цветной революцией. Об этом вице-премьер страны Александр Вулин заявил в беседе с «РИА Новости».

«Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией», – сказал он.

Вулин отметил, что спецслужбы РФ имеют представление о нависшей над Сербией опасностью и обратил внимание на «хорошую коммуникацию». Вице-премьер Сербии напомнил об официальной договоренности спецслужб двух стран о взаимодействии по борьбе с цветными революциями.

15 марта в Белграде прошла самая массовая акция протеста против политики президента Сербии Александра Вучича, занимающего этот пост с 2017 г. По сведениям МВД страны, в ней приняли участие около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000. СМИ писали, что в ходе акции произошел инцидент: приглушенный звук вызвал панику среди участников акции, и толпа разделилась на две части. В Сети появилась версия, что власти якобы использовали «звуковую пушку». МВД Сербии назвало эту версию «гнусной ложью», в Вучич заявил о готовности сложить с себя полномочия президента в случае, если применение силами безопасности звуковой пушки «Вихрь» на акции протеста будет доказано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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