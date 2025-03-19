Вучич пообещал уйти в отставку в случае доказательств применения звуковой пушки

В ходе акции произошел инцидент, писали СМИ. Приглушенный звук вызвал панику среди участников акции, и толпа разделилась на две части, люди начали бежать в разные стороны. В интернете появилась версия, что власти якобы использовали «звуковую пушку». Некоторые участники акции утверждали, что незадолго до инцидента полицейские покинули участок, а пострадавшие жаловались на характерные симптомы. Министерство внутренних дел Сербии назвало эту версию «гнусной ложью».