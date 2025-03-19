Вучич пообещал уйти в отставку в случае доказательств применения звуковой пушки
Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей готовности сложить с себя полномочия главы государства в случае, если будет доказано применение силами безопасности звуковой пушки «Вихрь» на акции протеста 15 марта. Его слова передает сербский телеканал Nova.
«Если наши силы использовали звуковую пушку «Вихрь», я уже не президент», – сказал Вучич.
17 марта Вучич сообщал, что правительство Сербии готово отправить пригласительное письмо российским и американским спецслужбам ФСБ и ФБР для расследования о применении «звуковой пушки» на акциях протеста.
В сербской столице Белграде 15 марта прошла самая массовая акция протеста против политики Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД страны, в ней приняли участие около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.
В ходе акции произошел инцидент, писали СМИ. Приглушенный звук вызвал панику среди участников акции, и толпа разделилась на две части, люди начали бежать в разные стороны. В интернете появилась версия, что власти якобы использовали «звуковую пушку». Некоторые участники акции утверждали, что незадолго до инцидента полицейские покинули участок, а пострадавшие жаловались на характерные симптомы. Министерство внутренних дел Сербии назвало эту версию «гнусной ложью».