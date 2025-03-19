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Вучич пообещал уйти в отставку в случае доказательств применения звуковой пушки

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей готовности сложить с себя полномочия главы государства в случае, если будет доказано применение силами безопасности звуковой пушки «Вихрь» на акции протеста 15 марта. Его слова передает сербский телеканал Nova.

«Если наши силы использовали звуковую пушку «Вихрь», я уже не президент», – сказал Вучич.

17 марта Вучич сообщал, что правительство Сербии готово отправить пригласительное письмо российским и американским спецслужбам ФСБ и ФБР для расследования о применении «звуковой пушки» на акциях протеста.

В сербской столице Белграде 15 марта прошла самая массовая акция протеста против политики Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД страны, в ней приняли участие около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.

В ходе акции произошел инцидент, писали СМИ. Приглушенный звук вызвал панику среди участников акции, и толпа разделилась на две части, люди начали бежать в разные стороны. В интернете появилась версия, что власти якобы использовали «звуковую пушку». Некоторые участники акции утверждали, что незадолго до инцидента полицейские покинули участок, а пострадавшие жаловались на характерные симптомы. Министерство внутренних дел Сербии назвало эту версию «гнусной ложью».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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