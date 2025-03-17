Сербия готова подключить ФСБ и ФБР к расследованию применения «звуковой пушки»

Он добавил, что люди, распространяющие дезинформацию, будут наказаны в соответствии с законом. «Они не могут смириться с тем, что ничего не сделали. А не сделали они ничего, потому что у них не было никакой стратегии. <...> В конце концов, истина становится очевидной и, подобно бумерангу, оборачивается против тех, кто пытался ее скрыть», – сказал Вучич, выступая перед журналистами после посещения пострадавших при пожаре в ночном клубе граждан Северной Македонии.