Сербия готова подключить ФСБ и ФБР к расследованию применения «звуковой пушки»
Правительство Сербии готово отправить пригласительное письмо российским и американским спецслужбам ФСБ и ФБР для расследования о применении «звуковой пушки» на акциях протеста, прошедших 15 марта, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что верит в профессионализм иностранных спецслужб. Его слова передает сербская газета Tanjug.
Он добавил, что люди, распространяющие дезинформацию, будут наказаны в соответствии с законом. «Они не могут смириться с тем, что ничего не сделали. А не сделали они ничего, потому что у них не было никакой стратегии. <...> В конце концов, истина становится очевидной и, подобно бумерангу, оборачивается против тех, кто пытался ее скрыть», – сказал Вучич, выступая перед журналистами после посещения пострадавших при пожаре в ночном клубе граждан Северной Македонии.
В сербской столице Белграде 15 марта прошла самая массовая акция протеста против политики Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД страны, в ней приняли участие около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.
В ходе акции произошел инцидент, писали СМИ. Приглушенный звук вызвал панику среди участников акции, и толпа разделилась на две части, люди начали бежать в разные стороны. В интернете появилась версия, что власти якобы использовали «звуковую пушку». Некоторые участники акции утверждали, что незадолго до инцидента полицейские покинули участок, а пострадавшие жаловались на характерные симптомы. Министерство внутренних дел Сербии назвало эту версию «гнусной ложью». Однако ясности в этом вопросе до сих пор нет.