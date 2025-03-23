ВС России взяли под контроль село Срибное в ДНР

За последние сутки в ходе проведения спецоперации на Украине российская армия нанесла удары по центрам подготовки операторов беспилотников, а также инфраструктуре военных аэродромов Украины. По данным оборонного ведомства, за сутки на всех направлениях противник потерял около 1400 военных. Средства средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили 224 беспилотника.