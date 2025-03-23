ВС России взяли под контроль село Срибное в ДНР
Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Срибное в Донецкой народной республике (ДНР), передает Telegram-канал Минобороны РФ.
За последние сутки в ходе проведения спецоперации на Украине российская армия нанесла удары по центрам подготовки операторов беспилотников, а также инфраструктуре военных аэродромов Украины. По данным оборонного ведомства, за сутки на всех направлениях противник потерял около 1400 военных. Средства средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили 224 беспилотника.
22 марта стало известно, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский самолет МиГ-29.