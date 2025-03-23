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ВС России взяли под контроль село Срибное в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Срибное в Донецкой народной республике (ДНР), передает Telegram-канал Минобороны РФ.

За последние сутки в ходе проведения спецоперации на Украине российская армия нанесла удары по центрам подготовки операторов беспилотников, а также инфраструктуре военных аэродромов Украины. По данным оборонного ведомства, за сутки на всех направлениях противник потерял около 1400 военных. Средства средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили 224 беспилотника.

22 марта стало известно, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский самолет МиГ-29.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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