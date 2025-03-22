ВС РФ сбили на Украине самолет МиГ-29

По данным Минобороны, в ночь на 22 марта дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над восемью российскими регионами, акваториями Черного и Азовского морей. Над Воронежской областью сбили 12 дронов, 11 БПЛА ликвидированы над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Астраханской, по одному над Брянской, Курской, Самарской. Еще семь беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря и один над Азовским морем.