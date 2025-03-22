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ВС РФ сбили на Украине самолет МиГ-29

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) РФ за прошедшие сутки сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Средства ПВО также уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 142 беспилотника самолетного типа. Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения боеприпасов и скопления живой силы и техники ВСУ в 135 районах.

По данным Минобороны, в ночь на 22 марта дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над восемью российскими регионами, акваториями Черного и Азовского морей. Над Воронежской областью сбили 12 дронов, 11 БПЛА ликвидированы над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Астраханской, по одному над Брянской, Курской, Самарской. Еще семь беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря и один над Азовским морем.

Кроме того, около 9.20 мск средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Белгородской области. С 11.00 до 11.10 мск российские силы уничтожили два дрона. Один из них был ликвидирован над Белгородской областью, еще один – над Крымом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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