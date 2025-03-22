ВС РФ сбили на Украине самолет МиГ-29
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) РФ за прошедшие сутки сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Средства ПВО также уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 142 беспилотника самолетного типа. Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения боеприпасов и скопления живой силы и техники ВСУ в 135 районах.
По данным Минобороны, в ночь на 22 марта дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над восемью российскими регионами, акваториями Черного и Азовского морей. Над Воронежской областью сбили 12 дронов, 11 БПЛА ликвидированы над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Астраханской, по одному над Брянской, Курской, Самарской. Еще семь беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря и один над Азовским морем.
Кроме того, около 9.20 мск средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Белгородской области. С 11.00 до 11.10 мск российские силы уничтожили два дрона. Один из них был ликвидирован над Белгородской областью, еще один – над Крымом.