Путин проведет международный телефонный разговор 24 марта
Президент России Владимир Путин, как ожидают в Кремле, проведет 24 марта международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, скорее всего, разговор состоится во второй половине дня.
«Дадим соответствующее сообщение, как мы это обычно делаем», – отметил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что Путин работает в Кремле и в середине дня у него запланирована встреча с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Планируются также непубличные встречи.
23 марта Песков допустил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Путин и президент США Дональд Трамп могли разговаривать по телефону чаще, чем об этом официально сообщалось.
20 марта состоялся телефонный разговор Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер проинформировал своего белорусского коллегу о подробностях беседы с Трампом 18 марта, в том числе по тематике украинского конфликта.