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Путин проведет международный телефонный разговор 24 марта

Ведомости

Президент России Владимир Путин, как ожидают в Кремле, проведет 24 марта международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, скорее всего, разговор состоится во второй половине дня.

«Дадим соответствующее сообщение, как мы это обычно делаем», – отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Путин работает в Кремле и в середине дня у него запланирована встреча с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Планируются также непубличные встречи.

23 марта Песков допустил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Путин и президент США Дональд Трамп могли разговаривать по телефону чаще, чем об этом официально сообщалось.

20 марта состоялся телефонный разговор Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер проинформировал своего белорусского коллегу о подробностях беседы с Трампом 18 марта, в том числе по тематике украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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