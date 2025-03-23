Песков допустил возможность неафишируемых контактов между Путиным и Трампом
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин могли общаться по телефону чаще, чем сообщалось официально. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но не можем исключать всего остального», – заявил Песков.
Песков отметил, что журналисты зачастую оценивают продолжительность телефонных переговоров, основываясь на официальных сообщениях о начале и завершении разговора. Однако, по его словам, фактическая длительность разговора могла отличаться, поскольку перед его началом необходимо пройти технические процедуры, включая соединение, тестирование связи и проверку работы переводчиков, обеспечивающих двусторонний перевод.
Пресс-секретарь уточнил, что с учетом этих факторов беседа длилась около двух часов, что действительно делает ее одной из самых долгих. Он подчеркнул, что переговоры проходили в доверительной, откровенной и конструктивной атмосфере. Отвечая на вопрос, находился ли президент России один во время разговора, Песков подтвердил, что это действительно было так. Он также обратил внимание на высказывания Дональда Трампа последних недель, которые могут навести на мысль, что телефонных контактов между лидерами было больше двух. Однако, по его словам, точное количество разговоров остается неизвестным.
18 марта президенты России и США провели телефонный разговор, во время которого Путин поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. На следующий день президент США созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы электроснабжения и АЭС. Зеленский также запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны.
В ходе брифинга 20 марта Песков сообщил, что официальные переговоры делегаций России и США состоятся в саудовской Джидде в самые ближайшие дни, в настоящее время согласовываются последние нюансы. В тот же день стало известно, что переговоры между российской и американской делегациями пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта.