Песков допустил возможность неафишируемых контактов между Путиным и Трампом

Пресс-секретарь уточнил, что с учетом этих факторов беседа длилась около двух часов, что действительно делает ее одной из самых долгих. Он подчеркнул, что переговоры проходили в доверительной, откровенной и конструктивной атмосфере. Отвечая на вопрос, находился ли президент России один во время разговора, Песков подтвердил, что это действительно было так. Он также обратил внимание на высказывания Дональда Трампа последних недель, которые могут навести на мысль, что телефонных контактов между лидерами было больше двух. Однако, по его словам, точное количество разговоров остается неизвестным.