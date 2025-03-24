Россия назвала циничным план остановки ее членства в совете фонда жертв нацизма
Россия и Белоруссия считают «циничными и позорными» планы приостановить их членство в совете немецкого фонда «Память, ответственность и будущее». Соответствующее заявление опубликовал МИД РФ.
В обращении указано, что этот фонд был создан при участии российских и белорусских властей для поддержки жертв нацизма из Центральной и Восточной Европы, прежде всего жителей России, Белоруссии и Украины – стран, наиболее пострадавших от фашистской оккупации.
Однако теперь в организации поставили под сомнение дальнейшее участие Москвы и Минска, заявив, что их представители якобы угрожают реализации уставных целей фонда, его репутации и безопасности участников проектов.
«Рассматриваем эту затеянную германской стороной возню как неуважение к пострадавшим от немецкого фашизма странам и народам, жертвам нацизма и их потомкам», – поясняется в совместном заявлении Москвы и Минска.
В МИДе отметили, что в последние годы деятельность фонда кардинально изменилась, утратила первоначальные цели и приобрела антироссийский и антибелорусский характер.
13 марта президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о безопасности. Договор был заключен 6 декабря 2024 г. в Минске. Согласно его условиям, стороны обязуются оказывать друг другу всестороннюю поддержку в случае угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства. При этом поддержка должна осуществляться в рамках международного права.