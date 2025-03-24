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Россия назвала циничным план остановки ее членства в совете фонда жертв нацизма

Ведомости

Россия и Белоруссия считают «циничными и позорными» планы приостановить их членство в совете немецкого фонда «Память, ответственность и будущее». Соответствующее заявление опубликовал МИД РФ.

В обращении указано, что этот фонд был создан при участии российских и белорусских властей для поддержки жертв нацизма из Центральной и Восточной Европы, прежде всего жителей России, Белоруссии и Украины – стран, наиболее пострадавших от фашистской оккупации.

Однако теперь в организации поставили под сомнение дальнейшее участие Москвы и Минска, заявив, что их представители якобы угрожают реализации уставных целей фонда, его репутации и безопасности участников проектов.

«Рассматриваем эту затеянную германской стороной возню как неуважение к пострадавшим от немецкого фашизма странам и народам, жертвам нацизма и их потомкам», – поясняется в совместном заявлении Москвы и Минска.

В МИДе отметили, что в последние годы деятельность фонда кардинально изменилась, утратила первоначальные цели и приобрела антироссийский и антибелорусский характер.

13 марта президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о безопасности. Договор был заключен 6 декабря 2024 г. в Минске. Согласно его условиям, стороны обязуются оказывать друг другу всестороннюю поддержку в случае угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства. При этом поддержка должна осуществляться в рамках международного права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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