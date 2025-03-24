В РВСН начались плановые проверки частей по итогам зимнего обучения

В рамках проверок в Тагильском и Барнаульском ракетных соединениях спланировали командно-штабные учения, в ходе которых полки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» будут выведены на полевые позиции. Они выполнят задачи по инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите при совершении маневренных действий ракетными полками. Кроме того, будет проведена проверка организации подготовки личного состава к несению боевого дежурства.