В РВСН начались плановые проверки частей по итогам зимнего обучения
В ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались плановые контрольные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2025 г. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
В рамках проверок в Тагильском и Барнаульском ракетных соединениях спланировали командно-штабные учения, в ходе которых полки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» будут выведены на полевые позиции. Они выполнят задачи по инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите при совершении маневренных действий ракетными полками. Кроме того, будет проведена проверка организации подготовки личного состава к несению боевого дежурства.
ПГРК «Ярс» выводили на полевые позиции 18 октября 2024 г. в Тверской области.
«Ярс» является российским стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования, модификацией ракеты комплекса «Тополь-М». Был разработан коллективом Московского института теплотехники под руководством генерального конструктора, академика РАН Юрия Соломонова.