Кремль: итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде анализируются
Итоги переговоров экспертных групп России и США, которые прошли в саудовской столице Эр-Рияде 24 марта, доложены в столицы государств, сейчас они анализируются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 24 марта. Переговоры продлились более 12 часов, участники уходили на перерывы три раза. Известно, что представители РФ и США общались в отеле The Ritz-Carlton в закрытом формате.
В ходе экспертных консультаций российскую сторону представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.
Как сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом встречи, совместное заявление России и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта.