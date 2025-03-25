Кремль: итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде анализируются

Итоги переговоров экспертных групп России и США, которые прошли в саудовской столице Эр-Рияде 24 марта, доложены в столицы государств, сейчас они анализируются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.