Путин сообщил об изучении вопроса ротации военнослужащих

В феврале 2023 г. Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи. В Минобороны заявляли, что мобилизованные имеют право на отпуска не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток (без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно).