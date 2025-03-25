Путин сообщил об изучении вопроса ротации военнослужащих

Путин сообщил об изучении вопроса ротации военнослужащихГлава государства назвал это «острым вопросом»
Минобороны занимается вопросом ротации военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий на Украине с февраля 2022 г. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре.
«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – сказал он (цитата по ТАСС).
Спецоперация России на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями президент назвал денацификацию, демилитаризацию соседней страны, а также защиту Донбасса. В конце сентября 2022 г. была объявлена частичная мобилизация.
Де-факто мобилизация была остановлена в конце октября того же года, а Путин заявлял, что в вопросе мобилизации «поставлена точка». В июне 2023 г. Путин говорил, что закон не предусматривает в вопросе ротации мобилизованных конкретных сроков и все будет зависеть от развития ситуации в зоне боевых действий.
В феврале 2023 г. Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи. В Минобороны заявляли, что мобилизованные имеют право на отпуска не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток (без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно).