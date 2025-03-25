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В ООН приветствуют договоренности о безопасности судоходства в Черном море

Ведомости

В Организации Объединенных Наций (ООН) приветствуют договоренности России, США и Украины об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Тем не менее в ООН пока не могут подтвердить свое участие в обеспечении достигнутых договоренностей.

Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.

В тот же день и в том же месте прошли переговоры США и Украины. Белый дом отметил, что Вашингтон и Киев также договорились о безопасности судоходства, исключении силы и о предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Позднее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 25 марта обсудит соглашение о прекращении огня в Черном море со своим «российским коллегой», написала журналист телеканала Fox News Нана Саджия в социальной сети X. С кем именно Уолтц намерен провести переговоры, не сообщается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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