В ООН приветствуют договоренности о безопасности судоходства в Черном море
В Организации Объединенных Наций (ООН) приветствуют договоренности России, США и Украины об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.
Тем не менее в ООН пока не могут подтвердить свое участие в обеспечении достигнутых договоренностей.
Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, а также об исключении применения силы и военного использования коммерческих судов.
В тот же день и в том же месте прошли переговоры США и Украины. Белый дом отметил, что Вашингтон и Киев также договорились о безопасности судоходства, исключении силы и о предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Позднее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 25 марта обсудит соглашение о прекращении огня в Черном море со своим «российским коллегой», написала журналист телеканала Fox News Нана Саджия в социальной сети X. С кем именно Уолтц намерен провести переговоры, не сообщается.