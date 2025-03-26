Трамп заявил, что считает страны Европы «нахлебниками»
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны живут за счет США.
Журналисты спросили Трампа согласен ли он с членами своей команды, которые в секретном чате об атаках на хуситов, заявили, что Европа является «нахлебником».
«Вы действительно хотите ответ? Я думаю, что они были нахлебниками. Европейский союз ведет себя с нами в торговле просто ужасно», – сказал американский президент.
По сообщению The Atlantic, чей главный редактор по ошибке был добавлен в закрытый групповой чат в приложении Signal, вице-президент Джей Ди Вэнс выразил недовольство тем, что надо «снова выручать Европу», начав военные действия для защиты судоходства, что в основном приносит выгоду именно европейской торговле.
«Я полностью разделяю твою ненависть к европейскому нахлебничеству. Это жалко», – ответил Вэнсу министр обороны Пит Хегсет.
Ранее журналист Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в групповом чате под названием «Хуситы. Малая группа», где обсуждались детали авиаударов. Впоследствии подлинность переписки подтвердили в Совете нацбезопасности США, заявив, что ведется расследование обстоятельств добавления постороннего участника.
Трамп заявил, что продолжает доверять своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, несмотря на скандал. Трамп назвал произошедшее «небольшим сбоем» и подчеркнул, что присутствие главного редактора The Atlantic в закрытом чате администрации в Signal не повлияло на ход военной операции.