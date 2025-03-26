Трамп заявил, что считает страны Европы «нахлебниками»

По сообщению The Atlantic, чей главный редактор по ошибке был добавлен в закрытый групповой чат в приложении Signal, вице-президент Джей Ди Вэнс выразил недовольство тем, что надо «снова выручать Европу», начав военные действия для защиты судоходства, что в основном приносит выгоду именно европейской торговле.