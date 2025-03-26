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Трамп заявил, что считает страны Европы «нахлебниками»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны живут за счет США.

Журналисты спросили Трампа согласен ли он с членами своей команды, которые в секретном чате об атаках на хуситов, заявили, что Европа является «нахлебником».

«Вы действительно хотите ответ? Я думаю, что они были нахлебниками. Европейский союз ведет себя с нами в торговле просто ужасно», – сказал американский президент.

По сообщению The Atlantic, чей главный редактор по ошибке был добавлен в закрытый групповой чат в приложении Signal, вице-президент Джей Ди Вэнс выразил недовольство тем, что надо «снова выручать Европу», начав военные действия для защиты судоходства, что в основном приносит выгоду именно европейской торговле.

«Я полностью разделяю твою ненависть к европейскому нахлебничеству. Это жалко», – ответил Вэнсу министр обороны Пит Хегсет.

Ранее журналист Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в групповом чате под названием «Хуситы. Малая группа», где обсуждались детали авиаударов. Впоследствии подлинность переписки подтвердили в Совете нацбезопасности США, заявив, что ведется расследование обстоятельств добавления постороннего участника.

Трамп заявил, что продолжает доверять своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, несмотря на скандал. Трамп назвал произошедшее «небольшим сбоем» и подчеркнул, что присутствие главного редактора The Atlantic в закрытом чате администрации в Signal не повлияло на ход военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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