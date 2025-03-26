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Вэнс решил поехать с супругой в Гренландию, чтобы она «не развлекалась одна»

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс 28 марта отправятся в Гренландию, где посетят космическую базу Питуффик и ознакомятся с ситуацией с безопасностью в Арктике, сообщил Белый дом.

Они также встретятся с американскими военнослужащими. Белый дом подчеркнул, что база Питуффик – это самая северная военная база министерства обороны США, выполняющая задачи по раннему обнаружению ракетных запусков, противоракетной обороне и мониторингу космического пространства.

На своей странице в Х Вэнс опубликовал видео, где сказал, что на фоне интереса к поездке жены в Гренландию, которая планировала ехать без него, он решил, что «не хочет, чтобы она развлекалась одна».

Белый дом подчеркнул, что США и Гренландия с давних временных сотрудничали в сфере безопасности. Во время Второй мировой войны США построили там военные базы для защиты Северной Атлантики от нацистского вторжения, а в холодную войну усилили оборону от возможных советских ракетных ударов, объяснятся в сообщении.

«Однако в последние десятилетия бездействие со стороны датских лидеров и предыдущих администраций США предоставило нашим противникам возможность продвигать свои интересы в Гренландии и Арктике. Президент Трамп справедливо меняет этот курс», – указал Белый дом.

В сообщении также замечено, что визит вице-президента и второй леди на космическую базу Питуффик состоится вместо ранее запланированного ее визита на гонку на собачьих упряжках в Сисимиуте.

24 марта телеканал CBS сообщил, что супруга вице-президента США Уша Вэнс посетит Гренландию в конце недели. В поездке к ней присоединится делегация США. Советник по нацбезопасности Майк Уолтц также отправится в Гренландию, подтвердил CBS News источник, знакомый с ситуацией.

Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Он выразил уверенность в том, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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