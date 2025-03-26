Вэнс решил поехать с супругой в Гренландию, чтобы она «не развлекалась одна»
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс 28 марта отправятся в Гренландию, где посетят космическую базу Питуффик и ознакомятся с ситуацией с безопасностью в Арктике, сообщил Белый дом.
Они также встретятся с американскими военнослужащими. Белый дом подчеркнул, что база Питуффик – это самая северная военная база министерства обороны США, выполняющая задачи по раннему обнаружению ракетных запусков, противоракетной обороне и мониторингу космического пространства.
На своей странице в Х Вэнс опубликовал видео, где сказал, что на фоне интереса к поездке жены в Гренландию, которая планировала ехать без него, он решил, что «не хочет, чтобы она развлекалась одна».
Белый дом подчеркнул, что США и Гренландия с давних временных сотрудничали в сфере безопасности. Во время Второй мировой войны США построили там военные базы для защиты Северной Атлантики от нацистского вторжения, а в холодную войну усилили оборону от возможных советских ракетных ударов, объяснятся в сообщении.
«Однако в последние десятилетия бездействие со стороны датских лидеров и предыдущих администраций США предоставило нашим противникам возможность продвигать свои интересы в Гренландии и Арктике. Президент Трамп справедливо меняет этот курс», – указал Белый дом.
В сообщении также замечено, что визит вице-президента и второй леди на космическую базу Питуффик состоится вместо ранее запланированного ее визита на гонку на собачьих упряжках в Сисимиуте.
24 марта телеканал CBS сообщил, что супруга вице-президента США Уша Вэнс посетит Гренландию в конце недели. В поездке к ней присоединится делегация США. Советник по нацбезопасности Майк Уолтц также отправится в Гренландию, подтвердил CBS News источник, знакомый с ситуацией.
Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Он выразил уверенность в том, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США.