Вторая леди США Уша Вэнс посетит Гренландию

Президент США Дональд Трамп впервые выразил заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая сейчас является полуавтономной территорией Королевства Дания, во время своей первой администрации. Он активизировал усилия с момента вступления в должность два месяца назад. В своей первой речи перед совместным заседанием конгресса своего второго срока Трамп поклялся, что «мы этого добьемся».