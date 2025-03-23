Вторая леди США Уша Вэнс посетит Гренландию
Вторая леди США Уша Вэнс, супруга вице-президента Джей Ди Вэнса, посетит Гренландию в конце недели, пишет CBS News со ссылкой на Белый дом.
Вэнс посетит «исторические места, узнает о наследии Гренландии и примет участие в национальной гонке на собачьих упряжках. Визит состоится с 27 по 29 марта. В поездке к ней присоединится ее сын и делегация США.
Советник по нацбезопасности Майк Уолтц также отправится в Гренландию, подтвердил CBS News источник, знакомый с ситуацией. Он посетит космическую базу США Питуффик на севере Гренландии, сказал собеседник.
Президент США Дональд Трамп впервые выразил заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая сейчас является полуавтономной территорией Королевства Дания, во время своей первой администрации. Он активизировал усилия с момента вступления в должность два месяца назад. В своей первой речи перед совместным заседанием конгресса своего второго срока Трамп поклялся, что «мы этого добьемся».