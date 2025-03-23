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Вторая леди США Уша Вэнс посетит Гренландию

Ведомости

Вторая леди США Уша Вэнс, супруга вице-президента Джей Ди Вэнса, посетит Гренландию в конце недели, пишет CBS News со ссылкой на Белый дом. 

Вэнс посетит «исторические места, узнает о наследии Гренландии и примет участие в национальной гонке на собачьих упряжках. Визит состоится с 27 по 29 марта. В поездке к ней присоединится ее сын и делегация США. 

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц также отправится в Гренландию, подтвердил CBS News источник, знакомый с ситуацией. Он посетит космическую базу США Питуффик на севере Гренландии, сказал собеседник. 

Президент США Дональд Трамп впервые выразил заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая сейчас является полуавтономной территорией Королевства Дания, во время своей первой администрации. Он активизировал усилия с момента вступления в должность два месяца назад. В своей первой речи перед совместным заседанием конгресса своего второго срока Трамп поклялся, что «мы этого добьемся».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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