Спецпосланник Трампа: возвращенное Киевом ядерное оружие всегда принадлежало РФ
Ядерное оружие, которое Украина вернула РФ, всегда было российским и никогда не принадлежало Киеву, заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл в соцсети X.
Гренелл предложил «прояснить ситуацию с Будапештским меморандумом», отметив, что ядерное оружие всегда было собственностью России и «осталось у нее».
«Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неприятный факт», – отметил спецпосланник.
В начале февраля спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украине не будет передано ядерное оружие, если республика не станет членом НАТО. Он назвал шансы на возвращение Украиной ядерного оружия «где-то между малыми и ничтожными». По словам Келлога, «если быть до конца честным», ядерное оружие никогда не будет передано Украине. Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что выдача Западом ядерного оружия Киеву может стать для нее гарантией безопасности.
Киев отказался от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, который был подписан в 1994 г., в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.