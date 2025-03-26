Спецпосланник Трампа: возвращенное Киевом ядерное оружие всегда принадлежало РФ

В начале февраля спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украине не будет передано ядерное оружие, если республика не станет членом НАТО. Он назвал шансы на возвращение Украиной ядерного оружия «где-то между малыми и ничтожными». По словам Келлога, «если быть до конца честным», ядерное оружие никогда не будет передано Украине. Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что выдача Западом ядерного оружия Киеву может стать для нее гарантией безопасности.