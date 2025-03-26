Казахстан довел до Украины озабоченность атакой на кубанскую станцию КТК

Казахстан довел до Украины озабоченность украинской атакой на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, которая была совершена в феврале. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел страны Акан Рахметуллин.