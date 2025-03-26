Казахстан довел до Украины озабоченность атакой на кубанскую станцию КТК
Казахстан довел до Украины озабоченность украинской атакой на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, которая была совершена в феврале. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел страны Акан Рахметуллин.
«По первой атаке была доведена озабоченность до украинской стороны», – уточнил Рахметуллин (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, по поводу второй атаки, произошедшей в марте, ведется расследование. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров добавил, что казахстанские дипломаты находятся на связи с Украиной по поводу нападений на инфраструктуру КТК.
В ночь на 24 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с применением беспилотника на станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российские средства противовоздушной обороны перехватили БПЛА в 7 км от международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции «Кавказская».
Предыдущая атака на станцию произошла 17 февраля. В пресс-службе КТК говорили, что нападение было совершено семью украинскими дронами, которые, помимо взрывчатки, были оснащены металлическими поражающими элементами. Сотрудники станции не пострадали, работникам консорциума удалось предотвратить угрозу разлива нефти.