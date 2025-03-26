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Казахстан довел до Украины озабоченность атакой на кубанскую станцию КТК

Ведомости

Казахстан довел до Украины озабоченность украинской атакой на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, которая была совершена в феврале. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел страны Акан Рахметуллин.

«По первой атаке была доведена озабоченность до украинской стороны», – уточнил Рахметуллин (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, по поводу второй атаки, произошедшей в марте, ведется расследование. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров добавил, что казахстанские дипломаты находятся на связи с Украиной по поводу нападений на инфраструктуру КТК.

В ночь на 24 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с применением беспилотника на станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российские средства противовоздушной обороны перехватили БПЛА в 7 км от международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции «Кавказская».

Предыдущая атака на станцию произошла 17 февраля. В пресс-службе КТК говорили, что нападение было совершено семью украинскими дронами, которые, помимо взрывчатки, были оснащены металлическими поражающими элементами. Сотрудники станции не пострадали, работникам консорциума удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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