Вулин ожидает разъяснений ФСБ России о звуковой пушке на протестах в Белграде

СМИ писали, что во время акции приглушенный звук вызвал панику среди ее участников и толпа разделилась на две части. В сети появилась версия, что сербские власти якобы использовали звуковую пушку. МВД страны посчитало эту версию «гнусной ложью», а Вучич сообщил о готовности уйти в отставку в случае, если применение силами безопасности звуковой пушки «Вихрь» на акции протеста будет доказано.