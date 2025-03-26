Вулин ожидает разъяснений ФСБ России о звуковой пушке на протестах в Белграде
Сербия пригласила делегацию ФСБ России в Белград для расследования инцидента с якобы применением «звуковой пушки» на протестах. Об этом рассказал RTS вице-премьер страны Александр Вулин.
По его словам, делегация спецслужбы должна определить, применялось ли звуковое оружие в ходе акций протеста и выступить с позицией о том, что произошло 15 марта на самом деле. Вице-премьер Сербии указал на открытость страны в разрешении ситуации и важность участия России в борьбе с «цветной революцией».
«И я говорю вам сейчас – это оружие не использовалось, но они должны рассказать нам, что произошло. Нам нечего скрывать», – подчеркнул Вулин.
15 марта в Белграде прошла самая массовая акция протеста против политики президента Сербии Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД Сербии, в ней участвовали порядка 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.
СМИ писали, что во время акции приглушенный звук вызвал панику среди ее участников и толпа разделилась на две части. В сети появилась версия, что сербские власти якобы использовали звуковую пушку. МВД страны посчитало эту версию «гнусной ложью», а Вучич сообщил о готовности уйти в отставку в случае, если применение силами безопасности звуковой пушки «Вихрь» на акции протеста будет доказано.