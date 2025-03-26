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Вулин ожидает разъяснений ФСБ России о звуковой пушке на протестах в Белграде

Ведомости

Сербия пригласила делегацию ФСБ России в Белград для расследования инцидента с якобы применением «звуковой пушки» на протестах. Об этом рассказал RTS вице-премьер страны Александр Вулин.

По его словам, делегация спецслужбы должна определить, применялось ли звуковое оружие в ходе акций протеста и выступить с позицией о том, что произошло 15 марта на самом деле. Вице-премьер Сербии указал на открытость страны в разрешении ситуации и важность участия России в борьбе с «цветной революцией».

«И я говорю вам сейчас – это оружие не использовалось, но они должны рассказать нам, что произошло. Нам нечего скрывать», – подчеркнул Вулин.

15 марта в Белграде прошла самая массовая акция протеста против политики президента Сербии Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД Сербии, в ней участвовали порядка 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.

СМИ писали, что во время акции приглушенный звук вызвал панику среди ее участников и толпа разделилась на две части. В сети появилась версия, что сербские власти якобы использовали звуковую пушку. МВД страны посчитало эту версию «гнусной ложью», а Вучич сообщил о готовности уйти в отставку в случае, если применение силами безопасности звуковой пушки «Вихрь» на акции протеста будет доказано.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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