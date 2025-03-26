Сенатор от Тувы Дина Оюн написала заявление о сложении полномочий
Член Совета Федерации (СФ), представитель от законодательного органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюн написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Верхняя палата парламента рассмотрит решение об отставке 27 марта, сообщил «Ведомостям» глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Срок полномочий третьего созыва регионального парламента, от которого Оюн была делегирована в верхнюю палату, был завершен в сентябре 2024 г. Несмотря на это, сенатор продолжала представлять верховный хурал Тывы в СФ.
Тимченко ранее сообщал «Ведомостям», что полномочия Оюн «будут до тех пор актуальны, пока не назначат нового сенатора». Представитель верховного хурала Тувы в ответе на запрос «Ведомостей», полученном 17 марта, сообщал, что сведениями о внесении на рассмотрение заксобрания кандидатур для наделения полномочиями сенатора информационно-аналитическое управление аппарата не располагает.