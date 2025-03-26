Сенатор от Тувы Дина Оюн написала заявление о сложении полномочий

Тимченко ранее сообщал «Ведомостям», что полномочия Оюн «будут до тех пор актуальны, пока не назначат нового сенатора». Представитель верховного хурала Тувы в ответе на запрос «Ведомостей», полученном 17 марта, сообщал, что сведениями о внесении на рассмотрение заксобрания кандидатур для наделения полномочиями сенатора информационно-аналитическое управление аппарата не располагает.