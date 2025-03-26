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Сенатор от Тувы Дина Оюн написала заявление о сложении полномочий

Ведомости

Член Совета Федерации (СФ), представитель от законодательного органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюн написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Верхняя палата парламента рассмотрит решение об отставке 27 марта, сообщил «Ведомостям‎» глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Срок полномочий третьего созыва регионального парламента, от которого Оюн была делегирована в верхнюю палату, был завершен в сентябре 2024 г. Несмотря на это, сенатор продолжала представлять верховный хурал Тывы в СФ.

Тимченко ранее сообщал «Ведомостям», что полномочия Оюн «будут до тех пор актуальны, пока не назначат нового сенатора». Представитель верховного хурала Тувы в ответе на запрос «Ведомостей», полученном 17 марта, сообщал, что сведениями о внесении на рассмотрение заксобрания кандидатур для наделения полномочиями сенатора информационно-аналитическое управление аппарата не располагает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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