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Гуцул предлагали прекратить преследование за отказ от поста главы Гагаузии

Ведомости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая была задержана 26 марта, заявила, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от занимаемой должности и выезд из страны. Заявление опубликовано в ее Telegram-канале.

«Этот арест – не просто нападение на меня лично, это часть большого плана Кишинева по уничтожению нашей автономии. Подконтрольные PAS [партия «Действие и солидарность»] силовики уже два года пытаются меня прижать липовыми уголовными делами», – отметила Гуцул.

По его словам, то, что делают партия и президент Молдавии Майя Санду в отношении Гагаузии, является оскорблением гагаузского народа и нарушением законных прав. Кишинев собирается ввести в автономии чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Власти Гагаузии этого не позволят, указала Гуцул. Она призвала депутатов Народного собрания автономии проявить твердость.

27 марта Гуцул обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. В обращении глава Гагаузии указала, что ее задержание является звеном в цепи кампании молдавских властей «по уничтожению Гагаузской автономии». По ее мнению, действия правительства страны являются атакой на права и свободы гагаузов. Гуцул также обратились за поддержкой к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии задержал Гуцул 26 марта на 72 часа в аэропорту Кишинева. Советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов говорил, что она хотела вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Молдавская генпрокуратура сообщила, что в ходе проверки при прохождении пограничного контроля выяснилось, что Гуцул числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. Ранее главу Гагаузии обвиняли в Молдавии в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии прокуратуры, она получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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