Гуцул предлагали прекратить преследование за отказ от поста главы Гагаузии

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии задержал Гуцул 26 марта на 72 часа в аэропорту Кишинева. Советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов говорил, что она хотела вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Молдавская генпрокуратура сообщила, что в ходе проверки при прохождении пограничного контроля выяснилось, что Гуцул числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. Ранее главу Гагаузии обвиняли в Молдавии в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии прокуратуры, она получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.