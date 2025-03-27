Гуцул предлагали прекратить преследование за отказ от поста главы Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая была задержана 26 марта, заявила, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от занимаемой должности и выезд из страны. Заявление опубликовано в ее Telegram-канале.
«Этот арест – не просто нападение на меня лично, это часть большого плана Кишинева по уничтожению нашей автономии. Подконтрольные PAS [партия «Действие и солидарность»] силовики уже два года пытаются меня прижать липовыми уголовными делами», – отметила Гуцул.
По его словам, то, что делают партия и президент Молдавии Майя Санду в отношении Гагаузии, является оскорблением гагаузского народа и нарушением законных прав. Кишинев собирается ввести в автономии чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Власти Гагаузии этого не позволят, указала Гуцул. Она призвала депутатов Народного собрания автономии проявить твердость.
27 марта Гуцул обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. В обращении глава Гагаузии указала, что ее задержание является звеном в цепи кампании молдавских властей «по уничтожению Гагаузской автономии». По ее мнению, действия правительства страны являются атакой на права и свободы гагаузов. Гуцул также обратились за поддержкой к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии задержал Гуцул 26 марта на 72 часа в аэропорту Кишинева. Советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов говорил, что она хотела вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Молдавская генпрокуратура сообщила, что в ходе проверки при прохождении пограничного контроля выяснилось, что Гуцул числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны. Ранее главу Гагаузии обвиняли в Молдавии в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии прокуратуры, она получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.