Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 587-го пленарного заседания.
«Вчера указом президента РФ за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Татьяна Николаевна Москалькова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Поздравляем вас сердечно с такой высокой оценкой президента», – сказала Матвиенко.
Татьяна Москалькова родилась в Витебске в 1955 г. Более 20 лет она прослужила в органах внутренних дел, ее деятельность была связана с разработкой законов и других правовых актов, направленных на защиту прав и свобод человека, борьбу с преступностью. В 2007 г. Москалькову избрали депутатом Госдумы пятого созыва, а в 2011 г. переизбрали депутатом Думы шестого созыва. В 2016 г. Госдума избрала Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. В 2021 г. после внесения кандидатуры президентом России Владимиром Путиным было повторно избрана омбудсменом.