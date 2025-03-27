Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Татьяна Москалькова родилась в Витебске в 1955 г. Более 20 лет она прослужила в органах внутренних дел, ее деятельность была связана с разработкой законов и других правовых актов, направленных на защиту прав и свобод человека, борьбу с преступностью. В 2007 г. Москалькову избрали депутатом Госдумы пятого созыва, а в 2011 г. переизбрали депутатом Думы шестого созыва. В 2016 г. Госдума избрала Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. В 2021 г. после внесения кандидатуры президентом России Владимиром Путиным было повторно избрана омбудсменом.