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Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 587-го пленарного заседания.

«Вчера указом президента РФ за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Татьяна Николаевна Москалькова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Поздравляем вас сердечно с такой высокой оценкой президента», – сказала Матвиенко.

Татьяна Москалькова родилась в Витебске в 1955 г. Более 20 лет она прослужила в органах внутренних дел, ее деятельность была связана с разработкой законов и других правовых актов, направленных на защиту прав и свобод человека, борьбу с преступностью. В 2007 г. Москалькову избрали депутатом Госдумы пятого созыва, а в 2011 г. переизбрали депутатом Думы шестого созыва. В 2016 г. Госдума избрала Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. В 2021 г. после внесения кандидатуры президентом России Владимиром Путиным было повторно избрана омбудсменом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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