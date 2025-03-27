ВС РФ сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 137 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, производственные здания оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха изготовления ударных дронов, базу снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ), склады реактивных снарядов и боеприпасов, скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 157 районах.
По данным военного ведомства, в ночь на 27 марта дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали один украинский беспилотник над территорией Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работали на местах.