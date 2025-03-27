ВС РФ сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

По данным военного ведомства, в ночь на 27 марта дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали один украинский беспилотник над территорией Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работали на местах.