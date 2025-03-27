Участники «коалиции желающих» выступили против отмены антироссийских санкций

Издание Euractiv 27 марта писало, что ЕС не намерен отменять санкции в отношении России до полного прекращения огня и вывода Вооруженных сил РФ с украинской территории. По словам дипломата ЕС, до продления санкций в июле ничего не изменится «и мы будем работать над тем, что не нужно менять, потому что сама Россия не изменилась, как и ее цели».