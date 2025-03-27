Участники «коалиции желающих» выступили против отмены антироссийских санкций
В ходе саммита «коалиции желающих», который прошел в Париже 27 марта, несколько участников выступили против отмены антироссийских санкций, введенных Европейским союзом (ЕС), сообщает Le Figaro.
В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что говорить об отмене санкций, направленных против России, «слишком рано». Французский лидер объяснил это тем, что отмена санкций будет зависеть «от выбора России соблюдать международное право».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился с суждением Макрона, сказав, что «время для отмены санкций против России еще не пришло». Он объяснил это тем, что в случае если антироссийские санкции продолжат действовать, то в ходе переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта Киев будет находиться в более выгодной позиции.
Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, назвал возможную отмену санкций против России на данном этапе «серьезной ошибкой». По его мнению, такой шаг не будет иметь смысла, пока не будет заключено мирное соглашение между сторонами конфликта на Украине.
Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС необходимо продолжать оказывать санкционное давление на Россию.
27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» – группы стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем приняли участие ряд лидеров стран ЕС, а также Канады.
Издание Euractiv 27 марта писало, что ЕС не намерен отменять санкции в отношении России до полного прекращения огня и вывода Вооруженных сил РФ с украинской территории. По словам дипломата ЕС, до продления санкций в июле ничего не изменится «и мы будем работать над тем, что не нужно менять, потому что сама Россия не изменилась, как и ее цели».