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В ЕС исключили отмену антироссийских санкций до полного прекращения огня

Ведомости

Евросоюз (ЕС) не намерен отменять санкции в отношении России до полного прекращения огня и вывода Вооруженных сил (ВС) РФ с украинской территории, пишет издание Euractiv.

«Дипломаты ЕС заявляют, что отмена санкций в отношении России до полного прекращения огня и вывода войск Москвы с Украины невозможна», – говорится в материале.

По словам дипломата ЕС, до продления санкций в июле ничего не изменится, «и мы будем работать над тем, что не нужно менять, потому что сама Россия не изменилась, как и ее цели».

Старший научный сотрудник Германского института по вопросам международной политики и безопасности Янис Клюге также заявил, что SWIFT не сможет подключить российские банки к своей сети до тех пор, пока Евросоюз не изменит свое санкционное законодательство.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в перечне условий Москвы для моратория на удары в Черном море указана отмена санкций Евросоюза.

24 марта в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, они продолжались свыше 12 часов. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, действовавшей в 2022–2023 гг., и прекращению ударов по ТЭКу России и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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