В ЕС исключили отмену антироссийских санкций до полного прекращения огня
Евросоюз (ЕС) не намерен отменять санкции в отношении России до полного прекращения огня и вывода Вооруженных сил (ВС) РФ с украинской территории, пишет издание Euractiv.
«Дипломаты ЕС заявляют, что отмена санкций в отношении России до полного прекращения огня и вывода войск Москвы с Украины невозможна», – говорится в материале.
По словам дипломата ЕС, до продления санкций в июле ничего не изменится, «и мы будем работать над тем, что не нужно менять, потому что сама Россия не изменилась, как и ее цели».
Старший научный сотрудник Германского института по вопросам международной политики и безопасности Янис Клюге также заявил, что SWIFT не сможет подключить российские банки к своей сети до тех пор, пока Евросоюз не изменит свое санкционное законодательство.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в перечне условий Москвы для моратория на удары в Черном море указана отмена санкций Евросоюза.
24 марта в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, они продолжались свыше 12 часов. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, действовавшей в 2022–2023 гг., и прекращению ударов по ТЭКу России и Украины.