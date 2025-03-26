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Глава минфина США допустил переподключение России к SWIFT

Ведомости

Вашингтон не исключает, что Россия буде переподключена к SWIFT в рамках разрешения конфликта на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Я думаю, что все обсуждаемо. Это будет зависеть от следующих шагов российского руководства – будут ли санкции ослаблены или усилены», – сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность повторного подключения России к системе обмена межбанковской информацией SWIFT.

Бессент подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «не будет колебаться» в вопросе ужесточения санкций, если это даст ему преимущество в переговорах.

«Будет проведено длительное обсуждение множества аспектов, касающихся правильного способа возвращения России в международную систему. Однако, на мой взгляд, пока преждевременно обсуждать условия сделки, прежде чем она будет заключена», – сказал он.

25 марта в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США с делегацией России. Встреча в закрытом формате длилась более 12 часов с несколькими перерывами. Основной ее темой был вопрос, связанный с «черноморской инициативой». Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, оно может быть заключено при соблюдении ряда условий. В Белом доме сообщили, что стороны договорились о недопустимости применения силы в акватории и использования коммерческих судов в военных целях.

Москва добивается возвращения Россельхозбанка и других финансовых учреждений в SWIFT, чтобы обеспечить операции по международной торговле продовольствием и удобрениями. Россия настаивает на отмене ограничений, касающихся страхования грузов, захода судов в порты и поставок сельхозтехники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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