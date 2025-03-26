Глава минфина США допустил переподключение России к SWIFT
Вашингтон не исключает, что Россия буде переподключена к SWIFT в рамках разрешения конфликта на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Я думаю, что все обсуждаемо. Это будет зависеть от следующих шагов российского руководства – будут ли санкции ослаблены или усилены», – сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность повторного подключения России к системе обмена межбанковской информацией SWIFT.
Бессент подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «не будет колебаться» в вопросе ужесточения санкций, если это даст ему преимущество в переговорах.
«Будет проведено длительное обсуждение множества аспектов, касающихся правильного способа возвращения России в международную систему. Однако, на мой взгляд, пока преждевременно обсуждать условия сделки, прежде чем она будет заключена», – сказал он.
25 марта в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США с делегацией России. Встреча в закрытом формате длилась более 12 часов с несколькими перерывами. Основной ее темой был вопрос, связанный с «черноморской инициативой». Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, оно может быть заключено при соблюдении ряда условий. В Белом доме сообщили, что стороны договорились о недопустимости применения силы в акватории и использования коммерческих судов в военных целях.
Москва добивается возвращения Россельхозбанка и других финансовых учреждений в SWIFT, чтобы обеспечить операции по международной торговле продовольствием и удобрениями. Россия настаивает на отмене ограничений, касающихся страхования грузов, захода судов в порты и поставок сельхозтехники.