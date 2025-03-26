Глава минфина США допустил переподключение России к SWIFT

25 марта в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США с делегацией России. Встреча в закрытом формате длилась более 12 часов с несколькими перерывами. Основной ее темой был вопрос, связанный с «черноморской инициативой». Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море, оно может быть заключено при соблюдении ряда условий. В Белом доме сообщили, что стороны договорились о недопустимости применения силы в акватории и использования коммерческих судов в военных целях.