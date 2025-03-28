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Гуцул доставили в суд в Кишиневе

Ведомости

Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд сектора Чеканы в Кишиневе, в котором будет решаться вопрос об ее аресте на 30 суток. Об этом пишет ТАСС.

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Перед заседанием глава Гагаузии сказала журналистам, что «держится». 

Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что она была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура республики потребовала арестовать главу Гагаузии.

Гуцул 27 марта обратилась к президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать давление на молдавские власти и посодействовать ее скорейшему освобождению. Кроме того, глава Гагаузии заявила, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от занимаемого поста и выезд из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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