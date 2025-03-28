Гуцул доставили в суд в Кишиневе

Гуцул 27 марта обратилась к президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать давление на молдавские власти и посодействовать ее скорейшему освобождению. Кроме того, глава Гагаузии заявила, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от занимаемого поста и выезд из страны.