Гуцул доставили в суд в Кишиневе
Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд сектора Чеканы в Кишиневе, в котором будет решаться вопрос об ее аресте на 30 суток. Об этом пишет ТАСС.
Судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Перед заседанием глава Гагаузии сказала журналистам, что «держится».
Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что она была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура республики потребовала арестовать главу Гагаузии.
Гуцул 27 марта обратилась к президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать давление на молдавские власти и посодействовать ее скорейшему освобождению. Кроме того, глава Гагаузии заявила, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от занимаемого поста и выезд из страны.